На Украине рассмотрят петицию о запрете концертов российских артистов

Президент Зеленский рассмотрит петицию о запрете выступлений артистов из России на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о полном запрете выступлений артистов из России на Украине. Об этом сообщается на сайте главы главы государства.

До этого с соответствующей инициативой выступил украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк. Он предложил запретить концерты российских артистов как «граждан страны-агрессора», поддержавших своим молчанием «оккупацию» Крыма и войну в Донбассе. По его мнению, исключение стоит сделать только для тех, кто «публично выступил против российской агрессии».

На данный момент петиция набрала свыше 25 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения украинским президентом.

Ранее на Украине уже применяли санкции против ряда российских артистов. В частности, одним из них оказался рэпер Моргенштерн. Министерство культуры и информационной политики республики признало его угрозой национальной безопасности и запретило ему въезд в страну без указания конкретных причин.