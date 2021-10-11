Страх перед овощами заставил женщину питаться чипсами и чесночным хлебом

Британка в четыре года перестала есть овощи и перешла на чипсы с сэндвичами

Жительница английского города Харрогит, графство Северный Йоркшир, в четыре года перестала есть овощи и перешла на питание чипсами, чесночным хлебом и сэндвичами с сыром. Об этом сообщает издание Daily Mail.

34-летняя Эмма рассказала, что страх перед едой появился у нее 30 лет назад и заставил ее начать питаться только несколькими видами продуктов. «Когда мне было четыре года, маме было очень трудно накормить меня», — утверждает британка. Ее родители считали, что с возрастом дочь станет более восприимчивой к разной еде, но этого так и не произошло. Женщина до сих пор боится пробовать незнакомые продукты, а особенно ее ужасают овощи и их текстура.

Необычная диета начала сказываться на здоровье Эммы и ее отношениях с родными. Выбранный рацион не содержит необходимых для нормального функционирования организма витаминов и минералов, поэтому британка постоянно испытывает усталость и сонливость. Семейные обеды тоже стали проблемой — вместо того, чтобы наслаждаться вкусными блюдами, которые готовит ее мать, женщина вынуждена приносить с собой чипсы и чесночный хлеб.

В итоге обеспокоенная своим состоянием британка обратилась к врачу, который рассказал, что ее рацион опасен для здоровья. Он предупредил Эмму, что количество рафинированных углеводов, которые она потребляет ежедневно, подвергает ее риску ожирения и связанным с ним рискам для здоровья, включая сердечные заболевания, инсульт и рак. Вялое состояние пациентки он объяснил нехваткой жизненно важных питательных элементов, например, железа.

Женщина прислушалась к предупреждениям врача и решилась попробовать овощи. Она также начала посещать сеансы гипноза, которые проводил клинический психолог Феликс Экономакис. Вскоре Эмма смогла съесть несколько долек яблока, пиццу с помидорами черри, бекон и пирожок с сыром и луком.

Ранее сообщалось, что житель английского города Дарлингтон, графство Дарем, 18-летний Дэвид питался одними полуфабрикатами из-за страха перед едой и оказался под угрозой смерти от инфаркта. Терапия помогла британцу разнообразить ежедневное меню — теперь он с удовольствием ест гарниры, овощи и фруктовые салаты.