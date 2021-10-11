Метеорит пробил крышу дома и упал на подушку рядом со спящей женщиной

Метеорит пробил крышу дома жительницы канадского города Голден, провинция Британская Колумбия, и упал на подушку рядом с ней. Об этом сообщает издание Castlegar News.

В ночь на 4 октября Рут Хамильтон спала у себя дома. Внезапно канадку разбудил звук удара, и на нее посыпались обломки. «Я подскочила и включила свет. Я не могла понять, что произошло», — рассказала она. Окончательно проснувшись, Хамильтон заметила камень, который лежал на ее подушке рядом с тем местом, где только что находилась ее голова. Женщина не поняла, как камень попал на ее кровать, и позвонила в полицию.

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Полицейский прибыл на место происшествия и позвонил на ближайшую стройку, чтобы узнать, не было ли у них каких-либо взрывов. Там заверили, что ничего подобного не происходило, но отметили, что видели в небе светящийся объект, который некоторое время летел, а затем взорвался на несколько осколков. Оказалось, что крышу дома Хамильтон пробил метеорит.

Женщина призналась, что произошедшее сильно напугало ее. «Я думала, кто-то ворвался ко мне в дом или это был выстрел. Осознав, что это упавший с неба метеорит, я испытала облегчение», — сказала она.

Канадка не получила никаких травм и чувствует себя нормально. Она планирует оставить камень себе, так как он заинтересовал ее внуков. «Поразительно, что этот камень упал с неба. Возможно, ему миллиарды лет», — отметила Гамильтон.

По словам женщины, пережитое заставило ее многое переосмыслить: «Единственное, о чем я могу думать — это что жизнь драгоценна и может оборваться в любой момент, даже тогда, когда тебе кажется, что ты находишься в безопасности и спишь у себя в кровати. Надеюсь, я больше никогда не буду принимать жизнь как должное».

Сейчас страховая компания выясняет, полагается ли женщине компенсация за повреждение крыши, нанесенное упавшим из космоса объектом. Представители компании еще не сталкивались с подобными страховыми случаями.

Ранее сообщалось, что метеорит упал в саду пожилого жителя таиландского города Бурирам. Диаметр блестящего черного камня составлял пять сантиметров, а вес — 500 граммов. Мужчина утверждает, что с момента падения метеорита ему снятся приятные сны.