Принц Гарри и Меган Маркл лишили королеву возможности увидеть внучку

Герцог и герцогиня Сассекские не будут крестить дочь Лилибет в Великобритании, утверждают источники в Букингемском дворце. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Таким образом, королева Елизавета II, скорее всего, лишится возможности лично увидеть правнучку. Один из инсайдеров при дворе заявил: «Крестин в Великобритании не будет. Этого точно не случится». Другой сказал, что вероятность крещения Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор в Великобритании «крайне мала».

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Эти заявления были сделаны после того, как в воскресенье, 10 октября, представитель принца Гарри и Меган Маркл подтвердила, что они не приедут в Лондон на памятное мероприятие, посвященное матери Гарри принцессе Диане. Мероприятие состоится 19 октября.

Сообщается, что, скорее всего, крестины Лилибет пройдут в Епископальной церкви в США, которая является частью Англиканского сообщества церквей. Однако до тех пор, пока дочь герцога и герцогини Сассекских не будет крещена в Великобритании по обряду Церкви Англии, она не сможет претендовать на место в цепочке престолонаследия.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II. Предполагалось, что на этой встрече они хотели познакомить королеву с ее правнучкой Лилибет.

Меган Маркл родила девочку, которую назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы, 4 июня 2021 года. Лилибет «Лили» Диана Маунтбеттен-Виндзор появилась на свет в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии. Девочка стала одиннадцатой правнучкой Елизаветы II и вторым ребенком герцогов Сассекских: сын Арчи родился у них в 2019 году.