Россиянка провела отпуск «дикарем» в Анталье и поделилась впечатлениями

Россиянка решила «выйти из зоны комфорта» и поехала в Анталью без пакетного тура

Российская туристка решила отдохнуть в Анталье без пакетного тура и поделилась впечатлениями. О проведенном в Турции отпуске она рассказала E1.RU.

Как призналась путешественница, она поехала в Турцию «дикарем», чтобы попробовать «выйти из зоны комфорта» и посмотреть Анталью «без ее отельно-туристической составляющей». Так, туристка решила снимать квартиру в жилом комплексе, где проживает много русскоговорящих. По ее словам, соседки оказались очень дружелюбными и помогли ей сориентироваться в городе и разобраться с общественным транспортом.

Продукты россиянка покупала как в магазинах, так и на районных базарах. Девушка посоветовала идти на рынок ближе к вечеру, перед закрытием, так как можно «сильнее торговаться», а цены на овощи и фрукты «заметно падают».

«Однако выбор тоже становится беднее — сельхозпроизводители спешат продать все по максимуму и уехать домой с пустыми ящиками. Крики торговцев под вечер нарастают: порой на базаре нельзя услышать собственного голоса, так сильно они пытаются перекричать друг друга», — поделилась путешественница.

Россиянка также рассказала, что в поездке случайно оступилась и подвернула ногу, поэтому она обрадовалась, когда узнала, что в районе Коньяалты есть специально оборудованный пляж для людей с проблемами со здоровьем. Девушка отметила, что для удобства отдыхающих здесь есть вся необходимая инфраструктура — широкие кабины для переодевания, специальные настилы для колясок, понтон, навесы от солнца. При этом пользоваться всем можно бесплатно.

«Милые ребята в фирменных футболках помогли расправить шезлонг, поставили зонтик и даже предложили довезти на кресле-каталке до спуска в воду, когда увидели, как я хромала», — добавила туристка.

Ранее в октябре россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на «наплыв собачников в отеле». Так, по словам путешественницы, по приезде на курорт выяснилось, что ее отель принимает гостей с домашними животными. Из-за аллергии на шерсть это стало для девушки большим разочарованием.

