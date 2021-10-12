Россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на «наплыв собачников в отеле»

Российская туристка купила горящую путевку за 119 тысяч рублей и рассказала о том, что ее больше всего удивило на турецком курорте Каш. Своими впечатлениями от отдыха она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказала путешественница, по приезде на курорт выяснилось, что отель принимает гостей с домашними животными. По словам россиянки, из-за ее аллергии на шерсть это стало для нее большим разочарованием, так как «каждый второй постоялец был с собакой».

«Наплыв собачников в отеле мы никак не могли предугадать. Против ярых дог-френдли тут не попрешь», — пожаловалась девушка.

Тем не менее, туристка отметила, что проблем с аллергией в номере не было, так как хозяева постарались его тщательно подготовить. В остальном отель девушке понравился — она отметила хорошее питание и большой выбор коктейлей.

Также путешественница рассказала, что Каш славится своей уютной атмосферой и «нереальными видами на море и горы». Особенно девушку восхитил запах жасмина на улицах и украшения города — ленты на деревьях, синенькие глазки-обереги и цветы в керамических горшках.

«Рано утром тут благодать, город просыпается, открываются первые кафе с завтраками по-домашнему, для рыбаков и местных. Утро в Каше — лучшее время!» — считает россиянка.

Ранее в октябре россиянка назвала способы бесплатно получить шикарный прием в отеле Турции. Например, девушка посоветовала заранее предупредить турагента о том, что при заселении сотрудникам нужно подготовить «приветственный набор».