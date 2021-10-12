Кофе подорожает из-за спекулянтов

Мировые цены на кофе вырастут из-за колумбийских фермеров, которые специально поставляют меньше продукции, чтобы дороже ее продать, пишет Reuters.

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Колумбия — крупнейший поставщик кофе в мире. Производители не поставили в этом году до одного миллиона мешков кофейных зерен, что составляет почти 10 процентов урожая. Такие спекулятивные действия приведут к подорожанию кофе, хотя оно будет носить временный характер, отмечет издание.

Отмечается также, что некоторые колумбийские производители аннулировали уже заключенные контракты, чтобы потом перепродать товар по более выгодным ценам. Из-за этого закупщики потеряют около 8-10 миллионов долларов.

Мировые цены на кофе в этом году уже взлетели на 55 процентов, в основном из-за неблагоприятных погодных условий в Бразилии, которая является его ведущим производителем. Резкое похолодание в этой стране повредило кофейные деревья, из-за этого эксперты ожидают значительного сокращения урожая зерен в следующем году.

Из-за подорожания кофе вырастет стоимость потребительской корзины, которая и так увеличилась на фоне повышения цен на такие продукты, как хлеб, растительное масло и сахар.