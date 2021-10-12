Президент Эстонии назвал истоки языкового неравенства в стране

Вступивший в должность президент Эстонии Алар Карис рассказал о русских детях, сталкивающихся в стране с языковым неравенством. Об этом сообщает РИА Новости.

Он пояснил, что истоки неравенства появляются в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку, при этом не каждый может себе это позволить. «Это узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества», — заявил он.

Карис выступает за всеобщее эстоноязычное образование, однако допускает существование в стране русских школ. Ранее избранный президент Эстонии Алар Карис заявил, что отказ от преподавания на русском языке в школах Эстонии невозможен. Глава государства также раскритиковал идею сделать бесплатным лишь эстоноязычное высшее образование. По его словам, такие действия будут «немного попахивать дискриминацией». При этом Карис подчеркнул, что язык все еще остается весомым фактором раскола в обществе.

Почти 30 процентов жителей Эстонии считают русский язык своим родным. Русскоязычное население проживает практически во всех регионах Эстонии, однако наиболее высока их концентрация на северо-востоке страны и на юго-востоке Таллина. На данный момент в Эстонии работают 74 русские школы, где можно получить образование частично на русском языке. Число предметов, преподаваемых в таких школах на русском языке, не превышает 60 процентов.