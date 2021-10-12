В сети высмеяли толстовку с дырами на подмышках за 90 тысяч рублей

Пользователи сети высмеяли дизайнерскую вещь за десятки тысяч рублей. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram.

Речь идет о толстовке голубого цвета бельгийского модельера Вальтера Ван Бейрендонка (Walter Van Beirendonck) стоимостью 1270 долларов (91,3 тысячи рублей). Вещь оформлена с двумя дырами в области подмышек, а также абстрактной аппликацией в виде носа и рта на груди и животе. Таким образом, композиция из тканевых вставок создает иллюзию человеческого лица.

Пользователей сети рассмешил такой дизайн толстовки, и они стали критиковать товар в комментариях под снимком. «Какая страшная морда поглотила такого симпатичного паренька», «Вот это да, прямо где подмышки. Это, наверное, специально, чтобы всем показывать буйную растительность», «Если подмышки не брить, то глазки чудовища будут с ресничками», «Ну здравствуй, мой упоротый друг», — написали они.

В сентябре дизайнер ввел в моду дырявые носки и развеселил россиян. Японский модельер и экоактивист Такаюки Фукудзава опубликовал в блоге пост, в котором рассказал о значимости экологичной моды. По мнению специалиста, если рваная одежда станет трендовой, то будет служить владельцу дольше, поскольку ему не придется ее выбрасывать.