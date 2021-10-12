Популярную серию футбольного симулятора переименуют

EA Sports намерена изменить название серии футбольных симуляторов FIFA. Об этом сообщает издание Polygon.

Новое название линейки игр, которое, вероятно, заменит FIFA, запатентовали на территории Европейского союза и Великобритании. В документах фигурирует упоминание EA Sports FC. Соответствующие бумаги были поданы в ведомства 1 октября. Журналисты обратили внимание, что на территории США EA Sports пока не стала регистрировать новую торговую марку.

По словам специалистов, компания может переименовать популярную серию футбольных симуляторов уже в следующем году. О возможной смене бренда заявил топ-менеджер EA Sports Кэм Вебер (Cam Weber), с которым связались журналисты. «Заглядывая в будущее, мы также изучаем идею переименования наших глобальных футбольных игр», — признался Вебер.

Уточняется, что EA Sports откажется лишь от брендинга FIFA в названии. Права на футбольные федерации, клубы, официальные формы закреплены другими соглашениями.

Авторы полагают, что компания намерена разорвать отношения с FIFA, чтобы оптимизировать расходы на создание симулятора. EA Sports использовала название Football Club для онлайн-сообщества игры с 2011 по 2020 год. Футбольная серия получила название FIFA с 1993 года.

Ранее журналисты выяснили, что от одного из своих популярных брендов отказалась Samsung. В начале осени корейской компания не стала продлевать регистрацию товарной марки Galaxy Note.