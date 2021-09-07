Samsung отказалась от одного из брендов смартфонов

Компания Samsung решила не продлевать регистрацию товарной марки Galaxy Note. Об этом сообщает нидерландское издание Galaxy Club.

Журналисты обнаружили заявки о регистрации торговых марок Samsung на сайте южнокорейского регулятора. В базе нашли документы, подтверждающие притязания корпорации на ряд брендов, связанных со смартфонами компании. В частности, Samsung обновила юридические документы касаемо серий Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy A и Galaxy M.

Однако авторы не смогли найти упоминание линейки Galaxy Note. Это может говорить о том, что корейская корпорация окончательно отказалась от одного из своих брендов. Журналисты полагают, что в Samsung не планируют больше выпускать флагманские устройства серии Note.

Также в базе не нашли документов, касающихся бренда планшетов Galaxy Tab. При этом последний гаджет указанной серии — Galaxy Tab A7 10.4 — был выпущен осенью 2020 года.

В 2021 году Samsung пропустила выпуск смартфона флагманской серии Galaxy Note, показав в августе складные устройства Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. В июле представители компании заявили, что в этом сезоне решили пропустить выход очередного девайса линейки Galaxy Note.