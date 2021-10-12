Первое заседание Госдумы откроет Терешкова

Первое заседание Государственной Думы восьмого созыва состоится 12 октября в 10:00, его откроет Валентина Терешкова, избранная от «Единой России», сообщает «Дума ТВ».

Терешкова откроет его как старейший по возрасту депутат, это предусмотрено законом. На первом заседании нового созыва депутаты изберут председателя Госдумы. На эту должность претендуют Вячеслав Володин, утвержденный партией «Единая Россия», и Дмитрий Новиков, выдвинутый от КПРФ.

После избрания председателя Госдумы депутаты определятся с численным и персональным составом его заместителей. Кроме того, на первом заседании депутаты утвердят составы комитетов и комиссий, изберут их председателей и заместителей.

Указ о проведении первого заседания Госдумы восьмого созыва 12 октября подписал президент России Владимир Путин, назначив эту дату. По Конституции первое заседание проходит на 30-й день после выборов, но президент может созвать нижнюю палату парламента и раньше.

