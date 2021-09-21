Началась подготовка к первому заседанию нового созыва Госдумы

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании временной депутатской рабочей группы, которая начнет подготовку к первому заседанию нового созыва нижней палаты парламента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Государственной Думы.

От «Единой России» членами группы стали Александр Жуков, Владимир Иванов, Андрей Исаев, Раиса Кармазина, Павел Крашенинников, Андрей Макаров, Олег Морозов, Евгений Москвичев, Ольга Тимофеева. От КПРФ — Николай Коломейцев и Николай Осадчий; от партии «Справедливая Россия — За правду» в группу вошел Валерий Гартунг; от ЛДПР — Василий Власов; от партии «Новые люди» — Владислав Даванков.

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Согласно распоряжению, временная депутатская группа подготовит проекты постановлений Госдумы, а также другие документы, которые связаны с работой нового созыва Государственной Думы.

Таким образом, будет утверждена схема размещения депутатов в зале заседаний, сформирован проект порядка работы первого пленарного заседания, подготовлены предложения по составу Счетной комиссии, Временной комиссии по Регламенту и Временного секретариата Госдумы.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. По итогам обработки 100 процентов протоколов партия «Единая Россия» побеждает с результатом 49,82 процента голосов. Второе место занимает КПРФ, которая набрала 18,93 процента голосов. Далее следуют ЛДПР (7,55 процента), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,46 процента) и партия «Новые люди» (5,32 процента).