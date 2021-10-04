Стали известны изменения в Госдуме восьмого созыва

В Госдуме России восьмого созыва вопросами науки и просвещения займутся два комитета

Комитет Госдумы по образованию и науке в новом созыве разделят на два, пишет ТАСС.

Информация об этом содержится в согласованном перечне комитетов, который был принят на встрече временной рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания. Депутаты предложили увеличить число комитетов до 32 вместе нынешних 26.

Вместо одного комитета, курирующего образование и науку, в Думе восьмого созыва создадут отдельные — комитет по науке и высшему образованию и комитет по просвещению. В Государственной Думе седьмого созыва комитет занимался вопросами, связанными с образованием и наукой. Возглавлял его депутат Вячеслав Никонов.

Ранее стало известно и о других изменениях: в новой Думе увеличится число заместителей председателя. Ожидается, что их будет более десяти человек.

Первое заседание Госдумы нового созыва состоится 12 октября. Такую дату назначил президент России Владимир Путин. Согласно российской Конституции, Государственная Дума собирается на первое заседание на 30-й день после избрания, но глава государства может созвать заседание раньше данного срока.