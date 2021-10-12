Пьяный лидер Smash Mouth кинул зигу на концерте и пригрозил убить семью фаната

Лидер группы Smash Mouth Стив Харвелл появился на собственном концерте в состоянии сильного алкогольного опьянения, кинул зигу и пригрозил одному из фанатов убить всю его семью. Запись скандального выступления опубликовала в TikTok пользовательница @doesthisfeelgood.

В клипе видно, как Харвелл роняет свое пиво и кричит поклонникам «пошли ***** [к черту], суки». Во время исполнения группой хита All Star вместо него вокальную партию исполнил гитарист, а сам Харвелл заявил одному из фанатов: «Я убью всю твою ******* [чертову] семью, клянусь богом».

Как уточняет New York Post, концерт Smash Mouth проходил на пивном фестивале в городе Бетел, штат Нью-Йорк.

В конце сентября в сети появилось видео с пьяным Николасом Кейджем, которого выгнали из ресторана в Лас-Вегасе, приняв за бомжа.