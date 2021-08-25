Шнурову припомнили пьяное выступление на телевидении

Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову припомнили пьяное выступление на премии телеканала «Муз-ТВ» в 2003 году. Артист и ведущий Оскар Кучера рассказал об инциденте в четвертой части спецпроекта «Ленты.ру» «История русской поп-музыки 2000-2009».

«Я прекрасно помню как Шнуров пришел со своей командой в говнище просто пьяный. ****** [Ужас] был. Трэш полный. Это было смешно», — признался Кучера.

Во время эфира музыкальной премии Шнуров вышел на сцену под фонограмму песни WWW. Музыкант не стал исполнять композицию, а лишь шатался с коллегами по сцене и размахивал руками. «Они всей группой, по-моему, развернулись и показали жопы», — заявил Кучера.

Группа «Ленинград» была основана Сергеем Шнуровым в 1997 году. В дискографии коллектива 19 студийных альбомов. Последняя пластинка, «Всякое», вышла в 2018 году. Коллектив получил известность благодаря таким хитам, как WWW, «Менеджер» и «Мне бы в небо». Шнуров, воспевавший в композициях «Ленинграда» употребление алкоголя, бросил пить в конце 2020 года.

В четвертой части спецпроекта «Ленты.ру» об истории русской попсы 2000-х рассказывается о состоянии российской эстрады в 2003 году, безумствах группы «Ленинград» и войне Юрия Шевчука с поп-индустрией, а также о самых громких хитах начала миллениума. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, а третью — здесь. Первый сезон проекта, посвященный поп-музыке 1990-х, доступен на YouTube.

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