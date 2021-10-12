Компания Lego решила сделать гендерно-нейтральный конструктор для детей, пишет The Guardian.

Мировой производитель игрушек объявил, что будет работать над устранением гендерных стереотипов в своих продуктах. Компания решила отказаться от обозначений «для девочек» и «для мальчиков» на товарах, заявила директор по маркетингу Lego Джулия Голден. Компания будет уходить от гендерных стандартов и поощрять мальчиков и девочек играть с разными наборами и коллекциями. «Традиционно в конструкторы Lego играет больше мальчиков, но такие линейки, как Lego Dots или Lego City Wildlife Rescue Camp, были специально разработаны для всех гендеров», — сказал Голдин. Задача Lego теперь состоит в том, чтобы способствовать развитию у детей творческого мышления и пространственного осознания. На сайте компании игрушки также будут делиться не по гендерам, а по «увлечениям».

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К такому решению в Lego пришли после исследования, в котором приняли участие почти 7000 родителей и детей в возрасте от шести до 14 лет из России, Китая, Чехии, Японии, Польши, Великобритании и США. Данные показали, что 71 процент мальчиков неохотно играют с наборами для девочек, «опасаясь насмешек». При этом среди девочек такого нежелания играть с конструкторами для мальчиков не выявили. Такое поведение связано с тем, что мужские качества в обществе ценятся выше женских, заявила исполнительный директор института Джины Дэвис по гендерным вопросам в СМИ Мадлен Ди Нонно.

Исследование для компании Lego также показало, что родители по-прежнему поощряют сыновей в занятии спортом или интеллектуальными играми на основе математики и физики, а дочерей — в занятии танцами, выпечкой и играх в «переодевание». «Эти данные показывают, насколько укоренились гендерные предрассудки во всем мире», — сказала Джина Дэвис, актриса и активистка, основавшая институт. При этом родители поддерживают девочек, когда те играют с игрушками для мальчиков, но это не работает в случае с мальчиками, отметила нейробиолог Джина Риппон.

В Британии ранее запустили кампанию «Пусть игрушки будут игрушками». Этот проект должен заставить бренды детских товаров расширить ассортимент так, чтобы дети не думали, что они играют не с теми вещами. При этом создатели кампании уверены, что гендерные стереотипы и деление игрушек по половому признаку плохо влияют на подростков, а также ограничивают их карьерные возможности.

Также сообщалось, что прибыль компании Lego за первую половину 2021 года увеличилась более чем вдвое. Производитель игрушек сумел заработать на покупателях, которым было необходимо развлечь детей, застрявших дома в период локдаунов. Так, чистая прибыль Lego выросла на 140 процентов до 990 миллионов долларов. Выручка компании увеличилась на 46 процентов, а продажи выросли на 36 процентов. Компания также открыла 60 новых фирменных магазинов.