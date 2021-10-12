На Западной Украине поймали банду торговцев оружием

Во вторник, 12 октября, на Западной Украине задержали банду торговцев оружием и ядовитыми веществами. Операцию по разоблачению и поимке преступников провели сотрудники Управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Львовской области. Как сообщается в пресс-релизе СБУ, группа злоумышленников действовала на территории Львовской и Закарпатской областей.

В ходе следственных действий силовики изъяли 9-миллиметровый пистолет системы «Браунинг», 300 боевых патронов к нему, а также 25 килограммов ртути. Одного из членов банды удалось задержать непосредственно в момент попытки продажи ядовитого вещества. Организатором изготовления и сбыта опасной для жизни продукции оказался бывший украинский чиновник, руководитель одного из подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время СБУ продолжает сбор доказательств и улик для предъявления обвинения всем лицам, которые были задействованы в преступной схеме.

Ранее соседняя Ивано-Франковская область также отметилась несколькими громкими криминальными событиями. Так, 9 октября там совершили покушение на ветерана войны в Донбассе, а 7 октября в столице области приговорили к трем годам тюрьмы гражданина, угрожавшего взорвать президента Украины Владимира Зеленского.