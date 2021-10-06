На Украине Lexus протаранил автомобиль с военными

В Одесской области Украины произошла автомобильная авария. Автомобиль Lexus протаранил машину, в которой находились трое военнослужащих. Об этом сообщают «Українські Новини».

По данным полиции, ДТП случилось на трассе Одесса — Южный. Водитель Lexus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, в котором находились военные.

Всех участников ДТП забрала скорая помощь. Пассажирка Lexus 1967 года рождения находится в тяжелом состоянии. Мужчины 1965, 1976, 1996 и 1994 годов рождения получили более легкие травмы.

На месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте в Одессе избили ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, который после демобилизации работал курьером почтовой службы. Когда он передал посылку клиенту, на него напали пять человек, четверо из которых были в форме охранников. Ветерану сломали нос и порезали шины служебной машины. Сообщалось, что его избили из-за места на парковке. Другие участники АТО выходили на акции протеста после случившегося.