На Украине зарезали 25-летнего ветерана войны в Донбассе

В Ивано-Франковской области Украины зарезали 25-летнего ветерана войны в Донбассе Василия Попадича. Об этом сообщает «Суспiльне».

Попадича доставили в ночь на 9 октября в больницу города Надворная. Он был ранен в область сердца, находился в состоянии клинической смерти и умер через сутки. Представитель местных властей сообщил, что участник боевых действий стал жертвой покушения.

Ранее в Одесской области водитель автомобиля Lexus выехал на встречную полосу, не справился с управлением и протаранил машину, в которой находились трое военнослужащих. Всех участников ДТП увезли на «скорой». Пассажирка Lexus была госпитализирована в тяжелом состоянии. Мужчины 1965, 1976, 1996 и 1994 годов рождения получили более легкие травмы.

По данным, озвученным в мае министерством по делам ветеранов, на Украине насчитывается 787 тысяч участников боевых действий, в том числе 407 тысяч ветеранов войны в Донбассе.