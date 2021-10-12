Белоруссия заявила о создании новой геополитической реальности

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил о создании новой реальности в мире, передает БЕЛТА.

«Пандемия обнажила противоречия современной цивилизации, создала новую геополитическую реальность, — заявил глава МИД. —Проявления блокового мышления и национального эгоизма, ксенофобии, корыстное игнорирование норм международного права — вот те печальные реалии, с которыми столкнулась наша планета».

По его словам, в мире «нарастает диктат силы» и расширяется практика введения санкций против «непокорных» стран. В частности, в Белоруссии внешние силы «попытались реализовать собственные геополитические проекты» и создать «еще один горящий очаг нестабильности».

«На фоне нарастающей конфронтации в мире особенно актуальны слова легендарного министра иностранных дел СССР Андрея Громыко: "Лучше десять лет переговоров, чем один день войны"», — отметил Макей.

В середине сентября Макей высказался о системном кризисе международных отношений.