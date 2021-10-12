Джоан Роулинг выпустила новую книгу

Британская писательница Джоан Роулинг, известная как автор фэнтези-романов про Гарри Поттера, выпустила новую детскую книгу под названием «Рождественский поросенок». Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 октября.

Главным героем нового произведения стал семилетний мальчик по имени Джек. Он отправляется в загадочную страну, где правит ужасный монстр, чтобы спасти свою любимую игрушку — поросенка по имени Пок. Джека ждут приключения и тяжелые испытания, но он готов на все ради спасения друга.

Отмечается, что в формате детской сказки в книге поднимаются сложные вопросы о жизни в приемной семье, разводах и семейном насилии. Роулинг посвятила произведение своему сыну Дэвиду. В послесловии она написала, что история про отважного мальчика, отправившегося на поиски своего плюшевого друга, пришла ей в голову, когда писательница с детьми отдыхала на песчаном пляже.

Печатная версия «Рождественского поросенка» вышла одновременно на английском и более двадцати языках. В России книгу представило издательство «Азбука-Аттикус» с иллюстрациями британского художника Джима Филда.