На дне моря заметили загадочное существо крупнее человека

Во время экспедиции в Красном море на его дне морские биологи из организации OceanX заметили кальмара, который по размерам был крупнее человека. Об этом пишет издание Daily Mail.

В 2020 году специалисты OceanX обнаружили на глубине 850 метров обломки парома «Пелла», затонувшего в 2011 году. Когда они осматривали погибшее судно при помощи автоматического подводного аппарата, перед объективом появилось загадочное головоногое.

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«Пока жив — никогда не забуду то, что случилось дальше, — утверждает руководитель научной программы OceanX Мэтти Родриг. — Внезапно, пока мы смотрели на нос затонувшего корабля, в кадр попало это огромное существо. Оно бросило взгляд на наш аппарат и обвило нос судна всем своим телом».

Идентифицировать кальмара удалось лишь спустя год, когда Родриг обратился за помощью к зоологу американского Национального управления океанических и атмосферных исследований Майклу Веккьоне. По заключению эксперта, это был необычно крупный представитель вида Sthenoteuthis oualaniensis.

Пассажирский паром «Пелла», курсировавший между иорданской Акабой и египетской Нувейбой, загорелся и затонул 3 ноября 2011 года. Во время пожара на борту судна находились 1230 человек. Большинству пассажиров удалось благополучно покинуть его на шлюпках и надувных плотах. Погиб один человек: он утонул, прыгнув с горящего судна.

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