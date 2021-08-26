Пенсионеры нашли в саду похожее на сушеную змею загадочное существо

Семейная пара нашла у себя в саду личинку винного бражника и приняла ее за змею

В английском городе Хаслингтон, графство Чешир, пара пенсионеров нашла у себя в саду загадочное существо, похожее на сушеную змею. Об этом сообщает издание The Mirror.

Бритт Уитмарш рассказала, что ее бабушка и дедушка нашли у себя в саду странное существо. Внучка опубликовала фотографию находки в Facebook и обратилась к пользователям с вопросом, что это за создание. Девушка отметила, что оно шевелилось и было похоже на засушенную змею.

Пользователи соцсетей испугались неизвестного создания и порекомендовали семейной паре вызвать экзорциста и переехать в новое место. Некоторые из них посоветовали пенсионерам сжечь сад. Нашлись и те, кто знал, что это за существо. Оказалось, что это личинка винного бражника — бабочки, широко распространенной в Европе и Азии. Ее гусеницы вырастают до 7,5 сантиметра в длину. Они ведут ночной образ жизни и редко попадают людям на глаза.

Представитель зоопарка Честера Майк Джордан подтвердил, что найденное англичанами насекомое является винным бражником. Когда он напуган, надувает заднюю часть головы, чтобы изобразить змею и отпугнуть хищников. «Гусеница винного бражника питается кипреем и фуксией, поэтому ее достаточно часто можно увидеть в садах», — отметил Джордан.

Ранее житель австралийского города Мельбурн поделился на Reddit видео, на котором запечатлено загадочное «животное» с множеством ног. Первоначально он принял его за гигантского паука, но затем понял, что перед ним клубок мохнатых личинок, напоминающих гусениц.

