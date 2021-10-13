Женщина отказалась от спиртного и рассказала об изменениях во внешности

Жительница Австралии отказалась от ежедневного употребления спиртных напитков и рассказала об изменениях во внешнем виде. Ее слова приводит Daily Mail.

33-летняя организатор мероприятий Мелисса Лайоннет (Melissa Lionnet) призналась, что начала страдать от алкогольной зависимости с 15 лет. Она объяснила, что в детстве ее воспитывала строгая бабушка, и на фоне их ссор женщина начала страдать от депрессии и мыслей о самоубийстве. По ее словам, впоследствии она начала пить спиртное, чтобы облегчить свое эмоциональное состояние.

Повзрослев, австралийка начала работать организатором различных развлекательных мероприятий, на которых она также часто употребляла алкоголь вместе с гостями. Австралийка подчеркнула, что со временем она начала замечать у себя частые перепады настроения, нерешительность, низкую самооценку и депрессию.

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В 2019 году Лайоннет записалась на 30-дневный курс детоксикации, который позволил ей увидеть, какой может быть ее жизнь без спиртного. Героиня материала подчеркнула, что знания о том, какой на самом деле ущерб алкоголь наносит организму, помогли ей навсегда отказаться от своей зависимости.

Австралийка объяснила, что алкоголь разрушительно влияет на печень, сердце и мозг, а также вызывает проблемы с пищеварением. Кроме того, он снижает качество сна, вызывает усталость и ухудшает внешний вид. По словам диетологов и фитнес-тренеров, отказ от спиртного хотя бы на один месяц улучшает память, ясность ума, сон, избавляет от тревоги и депрессии и способствует снижению веса и очищению печени.

Так, чтобы избавиться от зависимости, Лайоннет порекомендовала общаться с людьми, ведущими здоровый образ жизни. «Кроме того, можно записаться в группу анонимных алкоголиков или присоединиться к тематическому онлайн-форуму, где вас смогут поддержать единомышленники», — сказала она.

Также женщина посоветовала больше узнать о влиянии алкоголя на человеческий организм. Она отметила, что в этом ей помогли книги «Бросай, как женщина» автора Холли Уитакер (Holly Whitaker) и «Обнаженный разум Энни» автора Энни Грэйс (Annie Grace). Помимо этого, австралийка отметила важность психотерапии. «Вам нужно выяснить, какие переживания заставили вас пить, и устранить их в корне», — заключила героиня материала.

В июле эксперты раскрыли эффективные методы избавления от похмелья. Врач общей практики, сотрудница онлайн-платформы RWL Сара Гарсед (Sarah Garsed) отметила, что в первую очередь необходимо выпить много воды, поскольку она выводит токсины из организма. Вторым действенным методом улучшения самочувствия является сон.