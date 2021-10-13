В Китае изучат тысячи образцов крови из Уханя

Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на китайского чиновника.

Отмечается, что в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди них и те, которые были получены в последние месяцы 2019 года. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения коронавирусной инфекции.

Материалы по теме Мутация неизбежна. Вариантов коронавируса все больше. К чему приведет его дальнейшая эволюция? Вирусный эффект. Медицинские маски спасли человечество от страшных эпидемий. Способны ли они защитить от коронавируса?

Образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах.

Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и ученые смогут приступить к их исследованию.

Ранее американские ученые сообщили, что коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. По их данным, в 2012-м шахтеры в Ухане заболели болезнью, похожей на пневмонию, после контакта с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19.

