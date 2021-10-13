В Китае изучат тысячи образцов крови из Уханя

Китай изучит тысячи образцов из банка крови города Ухань в рамках исследования происхождения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на китайского чиновника.
Отмечается, что в банке крови хранится до 200 тысяч образцов, среди них и те, которые были получены в последние месяцы 2019 года. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), эти образцы могут быть источником информации, полезной для определения происхождения коронавирусной инфекции.
Образцы из банка крови должны были храниться в течение двух лет на случай, если они понадобятся в качестве доказательства на судебных процессах.
Двухгодичный период для образцов октября и ноября 2019 года скоро истечет, и ученые смогут приступить к их исследованию.
Ранее американские ученые сообщили, что коронавирус мог эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтера, который заразился в 2012 году. По их данным, в 2012-м шахтеры в Ухане заболели болезнью, похожей на пневмонию, после контакта с пометом летучих мышей в одной из пещер. После этого уханьские ученые нашли в том же месте следы коронавируса летучих мышей RaTG13, который на 96 процентов схож с COVID-19.