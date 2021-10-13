Две женщины провели в тюрьме пять месяцев за покупку чая

Женщины из Австралии купили партию имбирного чая в Китае и провели полгода в тюрьме

В Австралии две женщины провели за решеткой пять месяцев, после того, как заказали партию имбирного чая из Китая. Об этом сообщает Nine News.

Конни Чонг и Мелани Лим из города Гринакр, штат Новый Южный Уэльс, купили партию чая, что вызвало подозрения у австралийских пограничников. В январе 2021 года полиция явилась в дом к женщинам с обыском, и обвинила их в торговле наркотиками. После проверки женщины были заключены в тюрьму и провели там почти полгода.

Правоохранители опирались на результаты предварительной экспертизы, согласно которой, чай, купленный Чонг и Лим, дал положительный результат на содержание запрещенных веществ. Официальная экспертиза покупки началась только в апреле, а ее результаты стали известны в июле.

Выяснилось, что чай не содержит следов наркотиков, и женщин отпустили. В настоящее время Чонг и Лим подали иск о возмещении ущерба, а их адвокат назвал произошедшее «одним из самых выдающихся случаев несправедливости», с которыми он когда-либо сталкивался.

Ранее сообщалось, что американском городе Гонолулу, штат Гавайи, бездомного мужчину по ошибке задержали за чужое преступление. В итоге он провел два с половиной года в психиатрической больнице.