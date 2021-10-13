Блогерша раскрыла простой способ очистить ванну до белизны

Жительница Австралии раскрыла в соцсетях простой способ очистить ванну от загрязнений и удивила подписчиков. Соответствующий материал появился на ее странице в Instagram.

Блогерша Каролина Макколи (Carolina McCauley) регулярно публикует посты, в которых раскрывает эффективные лайфхаки для уборки дома. В одном из последних видео она показала, как очистить ванну до белизны.

Сначала женщина замочила небольшие куски ткани в белом уксусе и обернула ими металлические смесители на 10-15 минут. Затем она засыпала небольшое количество соды в сифон и залила туда же примерно стакан белого уксуса. За счет химической реакции ей удалось избавиться от труднодоступных загрязнений.

После этого Макколи рассыпала стакан соды по всей поверхности ванны и добавила в нее небольшое количество средства для мытья посуды. С помощью губки она начала очищать ванну круговыми движениями, после чего смыла остатки веществ водой. В финале ролика блогерша показала результат своей уборки.

Публикация набрала больше 16,7 тысячи лайков. Поклонники Макколи поблагодарили ее за предложенный метод в комментариях. «Работает словно волшебство», «Спасибо, обязательно этим воспользуюсь!», «Обожаю твои советы по уборке», «Спасибо большое!», «Твой аккаунт вдохновляет меня на уборку!» — высказывались они.

В сентябре Каролина Макколи показала лайфхак для мытья посуды и вывела из себя подписчиков. В одном из последних роликов блогерша рассказала, что перед тем, как запустить посудомоечную машину, она кладет в нее скомканный кусок фольги. «Алюминий очень вреден для здоровья», — писали комментаторы.