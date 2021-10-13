Депутат упала в обморок во время выступления в парламенте

Депутат парламента Австрии Хольцляйтнер упала в обморок в ходе выступления на заседании

Австрийский депутат от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер упала в обморок на заседании национального совета Австрии, пишет Kronen Zeitung.

Инцидент произошел на внеочередном заседании нижней палаты парламента. Хольцляйтнер в ходе выступления за трибуной почувствовала слабость и упала в обморок, сессию пришлось прервать. Депутату оперативно оказали помощь, а через пару минут она уже вернулась к участию в заседании.

Позже Хольцляйтнер выразила благодарность коллегам, пришедшим ей на помощь, а также отметила многочисленные пожелания о выздоровлении, которые ей поступили. Депутат также написала в Twitter, что чувствует себя хорошо.

Ранее министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брейн упал в обморок во время обсуждения коронавируса. Политик быстро пришел в себя, выпил воду и покинул зал заседаний. Позже Брейн заявил, что потерял сознание из-за переутомления после трудных недель.