Меркель упала на сцене

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась во время конференции. Видео инцидента опубликовало издание Daily Mail на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, как немецкий политик спотыкается и падает, поднимаясь на сцену. После инцидента канцлер пошутила, что не заметила ступеней, но обещала «воспользоваться ими в следующий раз». Это произошло во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Меркель во время выступления рассказала, что во Всемирной торговой организации нужно проводить изменения. Она также обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат, отмечает РИА Новости.

Летом 2019 года вызывало вопросы здоровье канцлера ФРГ — 27 июня было опубликовано видео со встречи Меркель с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, где видно, что ее сильно трясет. 18 июня ей стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее Меркель объяснила сильную дрожь обезвоживанием.

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