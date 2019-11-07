Немецкий политик перенес приступ во время выступления

Депутат Бундестага от партии «Христианско-демократический союз» Маттиас Хауэр перенес приступ во время выступления перед коллегами. Видео инцидента опубликовал портал Focus Online.

На кадрах ролика видно, как 41-летний Хауэр все с большим трудом произносит свою речь по поводу обесценивания наличных денег. В момент, когда он замолкает и другим депутатам становится очевидно, что ему плохо, камера переключается на другой ракурс, с которого не видно, как он падает на пол. Несколько парламентариев бросаются к нему на помощь.

Как сообщает издание, вскоре в зал заседаний подоспели врачи скорой помощи и унесли депутата на носилках. Хауэр был срочно госпитализирован, сейчас его состояние стабилизировалось и его жизни ничто не угрожает. После перерыва Бундестаг продолжил обсуждения.

Летом текущего года беспокойство вызывало здоровье другого немецкого политика — канцлера ФРГ Ангелы Меркель 27 июня было опубликовано видео со встречи Меркель с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, где видно, что канцлера сильно трясет.

18 июня канцлеру стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позднее она объяснила сильную дрожь обезвоживанием: по словам Меркель, она выпила три стакана воды и снова почувствовала себя хорошо.

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