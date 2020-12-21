Вице-президенту Турции стало плохо в прямом эфире

Вице-президенту Турции Фуату Октаю стало плохо в прямом эфире. Об этом пишет CNN Turk, опубликовавший видео с места событий.

Политик не смог закончить свою речь на конференции по кибербезопасности. На кадрах видно, как во время выступления он прерывается и тяжело дышит. Тогда же к сцене подошли врачи и увели его.

По данным CNN Turk, у Октая упало давление. Политика быстро осмотрели и оказали ему первую помощь, но не стали госпитализировать. Вице-президент вернулся на сцену и поблагодарил зрителей за понимание. Он предположил, что причиной ухудшения здоровья могли быть бессонница и переутомление.

В марте 2020-го нидерландский министр Бруно Брейнс упал в обморок во время обсуждения коронавируса. Он быстро пришел в себя, выпил воду, а затем покинул зал заседаний.