344 учителя на Фиджи уволят за отказ вакцинироваться от коронавируса

На Фиджи уволят 344 учителя в рамках политики «нет прививки, нет работы»

Министерство образования Фиджи уволит 344 учителя школ в рамках политики «Нет прививки, нет работы» (No Jab No Job) за отказ от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает радиостанция FBC News.

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Министр образования страны Премила Кумар подтвердила, что уже 130 учителей предупредили об увольнении из-за отсутствия прививок от коронавируса. По данным политика, 5110 учителей получили первую дозу вакцины от коронавируса (всего на Фиджи работает 7622 учителя).

Те, кто еще не получил вторую дозу прививки, должны сделать это до 31 октября.

Страны вводят обязательную вакцинацию в надежде на снижение смертности и заболеваемости COVID-19. По данным ВОЗ, подавляющее большинство летальных исходов, связанных с последствиями заражения коронавирусом, приходятся на невакцинированных пациентов.