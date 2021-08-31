Украинский мэр пообещал уволить всех непривитых подчиненных

Мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинков пообещал уволить всех непривитых от COVID-19 сотрудников местного городского совета, если те не запишутся на вакцинацию в течение двух недель. Сообщение об этом появилось на странице политика в Facebook.

По его словам, чиновники — пример для остальных граждан, а потому непривитые более не смогут занимать посты на государственной службе в городе. Противников этой идеи будут лишать премий и увольнять. «Пора колоться! Работники исполнительного комитета горсовета должны быть 100 процентов вакцинированы!» — написал Марцинков.

Политик отметил, что единственной «отмазкой» для подчиненных могут стать лишь медицинские противопоказания, заверенные соответствующей справкой. Он подчеркнул, что в противном случае власти не смогут замотивировать людей привиться от инфекции.

Ранее украинские эксперты предсказали, что стране не удастся победить пандемию до конца года, если ежедневно медики не будут прививать по 250 тысяч человек в сутки. Сейчас этот показатель находится на отметке более чем в три раза ниже — 80-90 тысяч человек в сутки. Всего в стране выявили более 2,3 миллиона случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали почти 56 тысяч человек.