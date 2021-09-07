Украинский мэр пообещал премию первой забеременевшей после вакцинации

Украинский мэр Марцинкив пошутил про премию за беременность после прививки от COVID-19

Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив пообещал выплатить премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации от коронавируса, однако затем заявил, что пошутил. Об этом сообщает портал «Гордон».

О готовности выплатить премию мэр сообщил во время оперативного совещания 7 сентября. Таким образом он решил опровергнуть миф о том, что после вакцинации от коронавируса женщины не смогут иметь детей. Руководитель городского перинатального центра Мария Бойко отметила, что в клинике готовы выполнять поручения. «Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать», — сказала она.

Позже Марцинкив в социальных сетях назвал предложение шуткой. «Дам премию 100 тысяч гривен (271 тысяча рублей — прим. «Ленты.ру») тому, кто вопреки различным распространенным слухам забеременеет после вакцинации. Шучу, конечно. Но в сказанном смешного мало», — написал он.

31 августа Марцинкив пообещал уволить всех непривитых от коронавируса сотрудников городского совета, если те не запишутся на вакцинацию в течение двух недель.