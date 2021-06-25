На пообещавшего «упаковать» и вывезти цыган украинского мэра завели дело

Украинская полиция возбудила уголовное дело против мэра Ровно Александра Третяка, который в прямом эфире пообещал «упаковать» и принудительно вывезти из города всех цыган. Об этом сообщает «Страна.ua».

Скандальное заявление градоначальник сделал 10 июня на радиостанции «РaдиоТрек». Он рассказал, что обратил внимание на петицию местных жителей, которые призывали власти разобраться с этнопреступностью в городе. Особое внимание граждане попросили уделить малолетним преступникам, которые, в частности, разбивали окна автомобилей в пробках, требуя денег.

«У меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе… Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — заявил Третяк. Тем не менее, после резонанса в социальных сетях и СМИ политик признал, что погорячился в суждениях и попросил прощения за свои слова.

Расследование против него ведется по статье 161 части 1 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности». Мэру может грозить штраф от 3,4 до 8,5 тысячи гривен (от 9,1 до 22,2 тысячи рублей) или ограничение свободы сроком до пяти лет.

Скандалы между цыганскими диаспорами и региональными властями на Украине происходят не впервые. В 2020 году мэр украинского Ивано-Франковска Руслан Марцинкив потребовал «запаковать» цыган и вывезти в Закарпатскую область. «Мы уже бус давали. Вывезли их на Закарпатье. Почему они дальше здесь?» — спросил градоначальник на еженедельном оперативном совещании. Ему ответили, что 12 человек отказались ехать. «Что значит отказались? А почему не запаковали? Есть полиция. До следующего вторника вы должны решить эту проблему», — поручил он.