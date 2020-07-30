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Футболистам в Ивано-Франковске дали украинскую азбуку после интервью на русском

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Фото: Fc.if.ua

Три футболиста ивано-франковского «Прикарпатья» получили в подарок от мэра города Руслана Марцинкива украинскую азбуку. Об этом сообщает MIСТО.

Книги вручили игрокам после того, как 24 июля они дали интервью на русском языке. Имена спортсменов не сообщаются. Футболисты общались с журналистами после выездного матча с харьковским «Металлистом-1925». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Прикарпатье выступает во втором по силе украинском дивизионе — первой лиге. После 27 туров в активе ивано-франковского клуба 24 очка, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

В апреле этого года Марцинкив потребовал вывезти из Ивано-Франковска в Закарпатскую область цыган. Он подчеркнул, что полиции по ее просьбе предоставили автобус. «Почему не запаковали и не вывезли?» — поинтересовался мэр и добавил, что «надо вторую ходку сделать».

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