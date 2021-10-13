Европа начала шантажировать Великобританию из-за рыбы

Страны Евросоюза готовят совместную декларацию с призывом к Великобритании пересмотреть политику допуска рыболовных судов в территориальные воды Соединенного Королевства. О так называемом способе шантажа Великобритании со стороны ЕС сообщает The Guardian.

По данным издания, Бельгия, Ирландия, Испания, Нидерланды, Германия, Кипр, Португалия, Дания, Италия, Литва, Швеция, Мальта и Латвия по инициативе Франции выпустят заявление, в котором «непрерывный доступ европейских рыболовных судов» в британские территориальные воды будет назван ключевым требованием для продолжения переговоров по рыболовству. Евросоюз предупреждает, что невыполнение этого требования может осложнить разработку совместных нормативов взаимодействия в отрасли и вызвать негативные последствия для британской рыбной промышленности на европейском рынке.

Соединенное Королевство установило в качестве основного критерия для выдачи лицензии иностранным рыболовным судам наличие доказательств того, что они ранее работали в прибрежных водах, в том числе данных геолокации. Однако в заявлении говорится, что это требование не предусмотрено Соглашением о торговле и сотрудничестве, и в соответствии с правилами ЕС рыбаки не обязаны иметь и предоставлять такие данные.

Декларация станет актом солидарности европейских рыболовных государств с Францией, которая в первую очередь сталкивается с этой проблемой. Так, в конце сентября на промысел в территориальные воды Великобритании смогли попасть только 12 из заявленных Францией 47 малых рыболовных судов, а в мае британские власти отказали французским траулерам в доступе к водам острова Джерси. Оба инцидента едва не привели к обострению конфликта, но поддержка Евросоюза позволит Франции не вводить контрмеры и придерживаться дипломатичной риторики.