Проводные наушники стали новым модным трендом

Популярные модели и актрисы массово вышли в свет в проводных наушниках и запустили новый модный тренд. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Independent.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @thedigitfairy объяснила, что многие знаменитости стали надевать проводные наушники в качестве аксессуара. Девушка привела в пример модель Беллу Хадид, дочь актера Джонни Деппа Лили-Роуз, а также актрис Зои Кравиц и Кристен Стюарт. Она объяснила, что ношение проводных наушников придает образу эстетику 2010-х годов.

Подписчики не оценили ролик блогерши, и они принялись критиковать новый тренд в комментариях. «Вы, ребята, не понимаете, что богатые дети очарованы тем, что выглядят бедными», «Быть бедным — это эстетично», «Это то же самое, что носить кроссовки Gucci за 615 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей), которые искусственно состарили и заклеили клейкой лентой, чтобы они выглядели поношенными», «Я никогда и не прекращал использовать проводные наушники. У меня нет денег на AirPods», «Отличный день, чтобы выглядеть бедным», — писали они.

Ранее в октябре знаменитости массово надели платья в горох и запустили новый тренд. Речь идет о платьях бренда LK Bennett черного цвета в белый горох длины макси. Вещь оформлена длинными рукавами и белым воротником на пуговицах. Отмечается, что ее цена составляет 350 фунтов стерлингов (34,4 тысячи рублей).