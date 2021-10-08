Знаменитости массово надели платья в горох и запустили новый тренд

Знаменитости массово вышли в свет в одинаковых нарядах и запустили новый тренд. На соответствующие фотографии обратили внимание журналисты Daily Mail.

Речь идет о платьях бренда LK Bennett черного цвета в белый горох длины макси. Вещь оформлена длинными рукавами и белым воротником на пуговицах. Отмечается, что ее цена составляет 350 фунтов стерлингов (34,4 тысячи рублей)

Так, в описанном наряде папарацци запечатлели жену министра здравоохранения Британии Саджида Джавида (Sajid Javid) Лору (Laura) на партийной конференции в Манчестере. Кроме того, такое же платье надела британская актриса Холли Уиллоуби (Holly Willoughby). В аналогичной вещи по улицам Лондона прошлась и телеведущая Аманда Холден. Звезда попала в объектив фотографов, когда направлялась на работу в студию радиостанции Heart FM.

Согласно материалу, многие знаменитости также полюбили идентичные наряды в горох марки Alessandra Rich стоимостью 1750 фунтов стерлингов (172,3 тысячи рублей). В описанной одежде были замечены герцогиня Кембриджская Кэтрин, американские актрисы Кристи Бринкли (Christie Brinkley) и Эбигейл Спенсер (Abigail Spencer) и дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка.

Ранее в октябре стилисты раскрыли новые модные тренды 2022 года. Среди них, например, ассиметричные юбки с низкой посадкой любой длины, которые выпустили такие бренды, как Versace, No 21 и Philosophy. Специалисты заявили, что ставшие популярными в текущем году топы в виде бюстгальтеров вновь будут актуальными в будущем сезоне.