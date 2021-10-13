МВД Турции заставили заплатить за смерть журналиста армянского происхождения

Высший апелляционный суд Турции обязал национальное МВД выплатить 1,066 миллиона лир (почти 8,5 миллиона рублей) семье турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого в 2007 году. Об этом рассказал местный канал Haber Global.

Выплата назначена в качестве компенсации родным Динка, так как суд сделал вывод, что МВД не приняло необходимых мер для защиты журналиста от агрессии со стороны турецких ультранационалистов. Судебный процесс был инициирован после иска семьи погибшего. Турецких правоохранителей заставили заплатить, так как согласно материалам расследования убийства они могли защитить Динка от нападения.

Динка застрелили в Стамбуле в 2007 году перед зданием редакции турецко-армянской газеты «Агос», где он занимал пост главного редактора. Его смерть вызвала резонанс в Турции. На следующий день после трагических новостей в Стамбуле прошел массовый митинг под лозунгом: «Мы все Грант Динк».

Журналист стал жертвой 17-летнего турецкого националиста Огюна Самаста, в частности, из-за своей позиции по геноциду армян. В 2011 году суд приговорил молодого преступника к более чем 20 годам лишения свободы. В ходе расследования выяснилось, что полиция и жандармерия знали о подготовке убийства, однако не предприняли мер, чтобы его предотвратить.