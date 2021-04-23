Раскрыта дата возможных переговоров Байдена и Эрдогана

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут созвониться уже в пятницу, 23 апреля. Дата возможных переговоров раскрыта в сообщении турецкого агентства ANKA.

По словам источников, встречу назначили после климатического саммита, который прошел 22 апреля. Ожидается, что на встрече в том числе коснутся вопроса о признании Вашингтоном геноцида армянского народа Османской империей в начале XX века.

22 апреля The Wall Street Journal писала, что источники в Белом доме ожидают, что Байден назовет геноцидом депортацию, голод и резню армян со стороны турок-османов, начатую в 1915 году. Это должно произойти во время ежегодного заявления, приуроченного к Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля. Источники издания отметили, что никаких окончательных решений на этот счет не принято, президент мог бы сделать символическое заявление, не называя убийства армян геноцидом, как это делали другие лидеры США.

Геноцид армян — систематическое уничтожение этнических армян на территории Османской империи во время и после Первой мировой войны. По разным данным, в результате тех событий погибли от 800 тысяч до 1,5 миллиона армян. По версии Армении, с 1915 по 1923 годы турецкие войска намеренно перемещали сотни тысяч людей в непригодные для жизни условия, что привело к миллионам смертей среди армянского населения, голоду и потерей армянами своих земель.

Турция утверждает, что цели убивать людей власти страны перед собой не ставили. Власти Германии, Аргентины, Бельгии, Канады, Италии, Уругвая и России признают геноцид. В некоторых государствах, в том числе Франции и Швейцарии, его отрицание преследуется в уголовном порядке.