Клиент «Красного и белого» приставил пистолет к голове женщины и попал на видео

В Москве в магазине «Красное и белое» мужчина приставил пистолет к голове покупательницы

В магазине «Красное и белое», расположенном в районе Западное Дегунино в Москве, неизвестный мужчина приставил пистолет к голове покупательницы. Видео с места событий телеканалу «360» предоставил источник.

На кадрах с камер внешнего наблюдения видно, что покупательница и один из продавцов стоят спиной к мужчине. Неожиданно он достает пистолет, направляет его в голову женщине и практически сразу опускает.

Источник телеканала утверждает, что женщину заподозрили в краже товара. Участники этой истории — завсегдатаи «Красного и белого».

Конфликт покупатели алкогольного магазина урегулировали уже на улице. К правоохранителям никто не обращался, пояснил собеседник «360».

Какое именно оружие использовал посетитель винного магазина, неизвестно. Однако источник издания предположил, что если бы мужчина все-таки выстрелил в голову покупательнице, последствия могли быть летальными.

Ранее сотрудница торгового зала магазина «Пятерочка» в Петербурге избила посетительницу, заподозрив ее в краже сыра. На опубликованных кадрах видно, как работница силой затащила женщину в магазин и повалила ее на пол. Потасовку пытался предотвратить местный житель.