В Челябинск привезут ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

В Челябинск прибудет одна из величайших христианских святынь — ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Об этом сообщается на сайте Челябинской митрополии.

Реликвию разместят в Свято-Симеоновском кафедральном соборе до 22 октября. Торжественная встреча святыни состоится в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в 17:00 в субботу, 17 октября.

Согласно преданию, пояс сплела сама Богородица, он попал в Константинополь в IV или в VI веке. Там он находился около тысячи лет, вплоть до разграбления города крестоносцами. В XI веке греческая царевна Елена вышла замуж за грузинского царя Баграта IV и увезла часть Пояса. После вхождения Грузии в состав Российской империи реликвия была передана в дар императору Александру I.

Ранее сообщалось, что приход храма Иоанна Воина в Челябинске запланировал создание бесплатной столовой для нуждающихся. Бесплатно получить питание смогут все люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Среди них, например, — одинокие пенсионеры, прихожане, имеющие инвалидность, многодетные и малоимущие семьи.

