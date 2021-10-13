Бывшего генерала МЧС обвинили в фиктивном трудоустройстве друга-охотника

В Ленинском районном суде Перми начался процесс над бывшим генералом МЧС, министром территориальной безопасности Пермского края Андреем Ковтуном, обвиняемым в мошенничестве. Об этом сообщает РБК.

На заседании подсудимый заявил, что ему непонятно обвинение, свою вину он не признал. По версии следствия, Ковтун после своего назначения 15 марта 2017 года на пост министра безопасности трудоустроил в своем ведомстве давнего друга охотника Вячеслава Верещагина. В качестве зарплаты на фиктивной работе Верещагин получил более 500 тысяч рублей. В эту же сумму следствие оценило ущерб, причиненный бюджету края.

Верещагина также судят вместе с экс-генералом.

Ковтун уже был осужден за мошенничество летом 2020 года. Он получил три года и восемь месяцев условно и лишился звания генерал-майора за фиктивное трудоустройство в МЧС в 2013 году егеря Владимира Чудинова. Тогда ущерб составил свыше 700 тысяч рублей.