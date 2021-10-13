Кремль опроверг связь отставки ярославского губернатора с результатами ЕР

В Кремле не увидели связи отставки ярославского губернатора Миронова с результатами ЕР

Прямой связи между отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и результатами «Единой России» (ЕР) в регионе на прошедших в сентябре выборах в Госдуму нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в среду, 13 октября.

Он признал, что Ярославская область относиться к регионам, где традиционно у «"Единой России" чуть пониже результативность».

Накануне, 12 октября, сообщалось, что Дмитрий Миронов ушел в отставку с поста главы Ярославской области по собственному желанию и стал помощником президента России Владимира Путина.

Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен Михаил Евраев, который является выпускником третьего потока так называемой «школы губернаторов».