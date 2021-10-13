Мужчина разбогател после заправки автомобиля и не знал об этом несколько недель

Американец решил заправить машину, сорвал джекпот и не знал о выигрыше несколько недель

Житель американского города Франклинвилл, штат Нью-Йорк, купил на заправке для автомобилей лотерейный билет, сорвал джекпот и не знал о выигрыше несколько недель. Об этом сообщает издание Courier-Tribune.

Механик Грегори Уоррен заехал заправить машину по дороге домой после работы и решил испытать удачу. Американец приобрел лотерейный билет, но забыл о нем на несколько недель.

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Когда мужчина вспомнил, что нужно проверить результаты, оказалось, что он разбогател: ему повезло сорвать половину джекпота в 400 тысяч долларов (28,7 миллиона рублей). «Я редко покупаю лотерейные билеты. Выходит, что я выбрал удачный день для покупки!» — заявил он.

Когда Уоррен приехал забирать приз в штаб-квартиру лотереи, он признался, что был шокирован победой. «Я даже не мог заснуть этой ночью! Я был слишком взволнован!» — сказал он.

После уплаты налогов мужчина забрал 138,6 тысячи долларов (9,9 миллиона рублей). Он сообщил, что эти деньги позволят ему сменить род деятельности. «Я думаю, что открою фирму, которая будет предоставлять услуги газонокосильщиков. У меня есть 14-летний сын, и я хочу, чтобы у нас был бизнес, которым он сможет заняться после окончания школы», — пояснил американец.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Абердин, штат Мэриленд, решила заправить машину и также сорвала джекпот в лотерею. Победительница рассказала, что полученные деньги семья положит в банк и использует на оплату обучения дочери.