Мужчина выиграл 72 миллиона рублей через несколько дней после свадьбы

В США мужчина женился, а через несколько дней купил лотерейный билет и выиграл один миллион долларов (около 72 миллионов рублей). Об этом сообщает United Press International.
60-летний Майкл Абернати из города Лексингтон, штат Северная Каролина, рассказал, что купил счастливый билет в магазине недалеко от дома через четыре дня после свадьбы. Американец приобрел билет лотереи Millionaire Maker за 30 долларов и выиграл ту же сумму.
Абернати поверил в свою удачу и взял два билета по той же цене. Второй из них и принес мужчине миллион долларов. «Я чуть сознание не потерял, когда увидел, что там миллион», — поделился впечатлениями победитель.
Мужчина рассказал, что на часть денег организует себе и невесте медовый месяц во Флориде и оплатит долги. «Мне 60 лет, поэтому оставшуюся сумму я отложу ради финансовой безопасности», — отметил Абернати.
Ранее сообщалось, что мужчина из Северной Каролины отправился в магазин за молоком для ребенка и выиграл в лотерею. Купленный в магазине счастливый билет принес ему 200 тысяч долларов (14,5 миллиона рублей).