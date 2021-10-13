Мужчина выиграл 72 миллиона рублей через несколько дней после свадьбы

Американец купил лотерейный билет на миллион долларов через четыре дня после свадьбы

В США мужчина женился, а через несколько дней купил лотерейный билет и выиграл один миллион долларов (около 72 миллионов рублей). Об этом сообщает United Press International.

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60-летний Майкл Абернати из города Лексингтон, штат Северная Каролина, рассказал, что купил счастливый билет в магазине недалеко от дома через четыре дня после свадьбы. Американец приобрел билет лотереи Millionaire Maker за 30 долларов и выиграл ту же сумму.

Абернати поверил в свою удачу и взял два билета по той же цене. Второй из них и принес мужчине миллион долларов. «Я чуть сознание не потерял, когда увидел, что там миллион», — поделился впечатлениями победитель.

Мужчина рассказал, что на часть денег организует себе и невесте медовый месяц во Флориде и оплатит долги. «Мне 60 лет, поэтому оставшуюся сумму я отложу ради финансовой безопасности», — отметил Абернати.

Ранее сообщалось, что мужчина из Северной Каролины отправился в магазин за молоком для ребенка и выиграл в лотерею. Купленный в магазине счастливый билет принес ему 200 тысяч долларов (14,5 миллиона рублей).

