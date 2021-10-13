Певица МакSим отправилась в паломничество по Крыму

38-летняя певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) отправилась в паломничество по святым местам Крыма. Об этом сообщил духовник артистки, настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря Лука (Степанов) в эфире телеканала «Спас». Запись доступна на YouTube.

По словам священника, именно его покровительство и молитвы спасли Абросимову, когда она долгое время находилась в коме из-за последствий коронавируса.

«Я приехал в больницу с частицей мощей святителя Луки Крымского. И поехал потом к мощам Луки Крымского в Симферополь», — вспомнил он. Теперь МакSим, по совету Степанова, сама поехала в Крым, чтобы совершить паломничество и поблагодарить бога за выздоровление.

В июне 2021 года стало известно, что певица попала в больницу с 40-процентным поражением легких. Спустя время ее ввели в искусственную кому. В начале августа представительница МакSим сообщила, что певица находится в сознании и идет на поправку. Десять дней спустя артистку выписали из больницы.

