Из-за подорожания угля, используемого при производстве электроэнергии, над российскими металлургами нависла угроза резкого снижения рентабельности, пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на отчет Магнитогорского металлургического комбината (ММК), в котором говорится об ожидаемом росте цен на уголь на мировом и внутрироссийском рынке. Сейчас они держатся на максимально высоком уровне и достигают 10 тысяч рублей за тонну.

В то же время цены за рубежом, главным образом в Китае, превышают и эти значения. Так, на Даляньской бирже фьючерсные контракты с поставкой в январе торгуются по 532 доллара за тонну, а на спотовом рынке в Китае котировки достигают 510-520 долларов. Главная причина роста цен заключается в нехватке сырья из-за запрета его импорта из Австралии на фоне ажиотажного спроса со стороны энергетических компаний.

Авторы отчета предупреждают, что металлурги и сталелитейщики, активно использующие уголь в производстве, в ближайшее время столкнутся с проблемами при условии, что не обеспечены собственными добывающими мощностями.

В итоге в настоящее время сложилась ситуация, при которой рентабельность угольной добычи растет, а сталелитейной и металлургической промышленности — падает. Специалисты предполагают, что две отрасли могут провести переговоры о снижении цен на уголь, но их успех не гарантирован.

В мае первый вице-премьер Андрей Белоусов называл металлургическую отрасль одной из тех, кто получил неоправданную выгоду от удачной ценовой конъюнктуры на мировых рынках. По мнению Белоусова, российские металлурги «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей. В связи с этим правительство рассматривает способы изъятия сверхдоходов металлургических компаний.